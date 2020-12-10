Эксперт: нет оснований запрещать покупку сложных продуктов неквалифицированным инвесторам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Оснований для запрета предложения сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам сейчас нет, рассказал ТАСС глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

"Нет никаких оснований для запрета предложения сложных продуктов неквалифицированным инвесторам. Однако можно понять Центробанк, который, возможно, стремится не допустить повторения на фондовом рынке истории с ИСЖ [инвестиционное страхование жизни], действуя на упреждение", - пояснил он.

"Нужно развивать надзор за процессом продаж финансовых инструментов, в том числе со стороны СРО. Это необходимо для того, чтобы ограничить мисселинг", - также рассказал глава ассоциации.

Он добавил, что СРО обсуждает с Банком России ускорение введения требований о тестировании инвесторов: чтобы это произошло не в 2022 году, а осенью 2021 года. Кроме того, с 1 января вступают в силу стандарты СРО по использованию паспортов финансовых продуктов. "Мы думаем, что эти меры позволят решить проблемы, которые вызывают беспокойство Центробанка, без ограничений на предложение финансовых инструментов", - отметил Тимофеев.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что регулятор может запретить неквалифицированным инвесторам торговлю с кредитным плечом (биржевой инструмент, позволяющий заключать сделки, сумма которых превышает собственные средства) при сделках как со сложными финансовыми инструментами, так и в целом на рынке ценных бумаг. Он добавил, что мера является временной, пока не начнется тестирование инвесторов перед покупкой сложных инструментов на финрынке.