Трутнев заявил, что инвесторы в ДФО испытывают трудности с провозными мощностями

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Трудности с провозными мощностями испытывают инвесторы на Дальнем Востоке, особенно те, кто занимается разработкой угольных месторождений. Инвесторы не могут в полном объеме вывезти продукцию и терпят убытки, сообщил в четверг на совещании во Владивостоке вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"У нас на Дальнем Востоке реализуется сегодня уже более 2,5 тыс. новых инвестиционных проектов, в том числе проекты в добывающей сфере. К сожалению, они начинают испытывать проблемы с провозными мощностями. Уже целый ряд инвесторов, прежде всего связанных с разработкой угольных месторождений, говорят о том, что они не могут в полном объеме вывезти продукцию, а значит терпят убытки, а в этом случае терпит убытки и экономика Российской Федерации", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что пути решения сложившейся ситуации планируется обсудить с руководством РЖД.

Модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы РЖД заявил о планах значительного роста инвестиций в развитие так называемого Восточного полигона - БАМа и Транссиба.