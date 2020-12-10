Трутнев сообщил, что создание дальневосточной авиакомпании затянулось

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке в четверг отметил, что работа по созданию дальневосточной авиакомпании затянулась.

"Есть поручение президента [Владимира Путина] о создании дальневосточной авиационной компании. Работа, честно сказать, идет долго, она подзатянулась", - сказал Трутнев.

Он уточнил, что на совещании во Владивостоке планируется, в частности, определить организационные и правовые принципы работы авиакомпании и всех управляющих органов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.

Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа в конце сентября утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.