"Ъ": энергетики просят правительство не продлевать мораторий на штрафы по неоплате ЖКУ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (ГП и ЭСК), "Совет производителей энергии" (СПЭ) и Ассоциация региональных расчетных центров обратились в Минстрой и Минэнерго с просьбой не продлевать мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), введенный весной этого года правительством РФ в качестве поддержки населения во время пандемии. Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

По данным газеты, ассоциации отмечают, что после введения моратория увеличился рост неплатежей. Они также прогнозируют, что низкий уровень оплаты сохранится до конца года, что увеличит задолженность за электро- и теплоснабжение не менее чем на 30-50 млрд руб., отмечает газета.

Генерирующая компания "Т Плюс" выступила против продления моратория на начисление штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ.

В октябре этого года уровень оплаты за потребленную электроэнергию в России снизился до 89,4%, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 92%, сообщили ТАСС в ГП и ЭСК. Рост неплатежей в ассоциации связывают отчасти с тем, что с весны этого года энергетики не могут штрафовать физические лица и управляющие компании за просрочку платежей.

В начале апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года.