Исследование: продажи антибиотиков в России в ноябре выросли более чем в 10 раз

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Продажи антибиотиков в России осенью выросли в 8 раз, а в ноябре - более чем в 10 раз по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится в исследовании агрегатора аптек "Мегаптека", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Осенью 2020 года продажи антибиотиков увеличились в 8 раз: в период с сентября по ноябрь 2019 года через сервис "Мегаптека.ру" было куплено 4 192 упаковки антибактериальных препаратов, за аналогичный период текущего года было приобретено 34 666 упаковок антибиотиков. Наибольшее увеличение наблюдалось в октябре - прирост составил 970%, и ноябре - прирост 940%, в сентябре также отмечался прирост продаж, но он был не таким значительным - 136%", - говорится в исследовании.

Так, если в сентябре 2019 было продано 1 160 упаковок антибиотиков, то в аналогичном периоде 2020 года - 2 738, в октябре 2019 года - 1302 упаковок (в 2020 году - 13 930), в ноябре 2019 года - 1 730 (в 2020 году - 17 998).

Наиболее востребованными антибиотиками осенью 2020 года являлись следующие препараты: цефтриаксон (42,4% продаж всех антибактериальных препаратов), азитромицин (14,98% доля в объеме продаж), левофлоксацин (5,84%), цефазолин (5,45%), цефотаксим (5,32%), сумамед (3,25%) и амоксиклав (3,23%).

Относительно сентября - ноября предыдущего года осенью 2020 года продажи данных препаратов кратно увеличились: продажи цефтриаксона увеличились в 67 раз, цефотаксима - в 63 раза, цефазолина - в 49 раз, левофлоксацина - в 46 раз, азитромицина - в 19 раз, сумамеда - в 7 раз, амоксиклава - в 3 раза.

"Лидером по росту спроса относительно 2019 года также является цефтриаксон - осенью 2020 года прирост запросов на сервисе составил 8 023%. Спрос на цефотаксим увеличился на 5 535%, на левофлоксацин - на 4 159%, на цефазолин - 2 454%, на азитромицин - на 2 016%, на сумамед - на 847%. Наименьшее увеличение спроса у амоксиклава - на 87,64%", - говорится в исследовании.

Обеспеченность антибиотиками аптек РФ

"В среднем по стране аптеки наименее обеспечены цефотаксимом, цефтриаксоном и цефазолином и наиболее обеспечены амоксиклавом", - отмечают аналитики.

Обеспеченность цефотаксимом в среднем по стране составляет почти 21%. Цефтриаксон и цефазолин можно купить в 22% аптек, левофлоксацин - в 32,6% аптек, азитромицин - 33,72%, сумамед - 37,57%, амоксиклав - в 59% аптек.

"Антибиотики при коронавирусе показаны только тем пациентам, у которых наблюдается бактериальная инфекция, потому что они способны воздействовать только на бактерии, против вирусов такие препараты бессильны. Более того, нельзя принимать антибиотики для профилактики. Прием антибактериальных препаратов без назначения врача может привести к антибиотикорезистентности и снижению иммунитета. Устойчивость бактерий к антибиотикам приводит к ослаблению эффективности лечения и, как следствие, невозможности лечения бактериальных инфекций", - предупредила эксперт-провизор сервиса "Мегаптека.ру" Алена Бажина, слова которой приводятся в сообщении.

В показателе "обеспеченность" анализировалась доля аптек, в которых рассматриваемый препарат в момент исследования был в наличии (в наличии хотя бы одна упаковка товара), от общего количества аптек в регионе, подключенных к партнерской сети агрегатора "Мегаптека.ру".

Сервис "Мегаптека.ру" - онлайн-агрегатор аптек, через который пользователи из 75 регионов России могут искать предложения по цене на аптечные товары, бронировать их и выкупать в удобной для них аптеке. К сервису подключено более 13 000 аптек из 20 крупнейших сетей. В показателе "обеспеченность" анализировалась доля аптек, в которых рассматриваемый препарат был в наличии (хотя бы одна упаковка товара в исследуемый период до 20 ноября), от общего количества аптек в регионе, подключенных к партнерской сети агрегатора по всей России.