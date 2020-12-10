Власти Сахалина до 2025 года намерены реализовать инвестпроекты почти на 560 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют до конца 2025 года реализовать 43 проекта с привлечением в регион 558,3 млрд рублей инвестиций. Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

"Планируется реализовать 43 проекта с объемом инвестиций 558,3 млрд рублей", - сказал он.

Ожидается, что 441 млрд рублей из этой сумму будут частными средствами.

В ближайшие годы в регионе планируется создание транспортно-логистического узла в Корсаковском порту, модернизация Шахтерского порта и возведение угольного конвейера в Углегорском районе, строительство новой морской гавани в центральной части острова и аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Что касается промышленных проектов, запланировано строительство завода по производству СПГ мощностью 42 тыс. тонн, пяти рыбоводных заводов и морозильного траулера, формирование лесоперерабатывающего индустриального парка.

Также запланированы проекты, направленные на формирование комфортной городской среды. В их числе - проекты компании "ПИК" по строительству 800 кв. м жилья, создание хирургического комплекса и образовательного квартала в Южно-Сахалинске, формирование кампуса Сахалинского государственного университета (СахГУ), проекты "Газпрома" по строительству трех спортивных комплексов и жилого района. Важными туристическими проектами станет строительство семи гостиничных комплексов на 969 номеров в ТОР "Горный воздух", создание туристско-рекреационных кластеров "Архипелаг Онекотан", "Итуруп Резорт", "Лагуна Буссе".

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов, которые получают меры государственной поддержки. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей.