"Известия": большинству обратившихся отказали во внесудебном банкротстве с 1 сентября

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россияне подали в многофункциональные центры более 5,3 тыс. обращений по оформлению внесудебного банкротства с 1 сентября, когда был разрешен порядок признания банкротами ряда граждан, по 8 декабря, из них 3 926 вернули заявителям из-за нарушения требований. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц "Федресурс".

По данным газеты, процедуру начали только по 1 387 заявлениям. Доля одобренных решений составила 26%, возвратов было 74%.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин отметил, что постепенно доля отказов сокращается. В сентябре она составила 79%, в ноябре - 69%.

В Минэкономразвития газете пояснили, что отказы связаны с тем, что обращения подают граждане, которые не могут воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Например, у них нет оконченного исполнительного производства или не соблюдены другие требования, сообщают "Известия".

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Такую возможность получили граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с отсутствием имущества.