Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Южная" на Сахалине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Южная" в Сахалинской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Границы территории опережающего развития "Южная" в Сахалинской области будут расширены, - говорится в сообщении. - В ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска, где затем будет построен логистический комплекс. В будущем это позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечет более 192 млн рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 года".

На российском Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития.

ТОР "Южная" общей площадью 36,8 тыс. га расположена на территории городских округов Южно-Сахалинск, Анива и Томари. Она ориентирована на предприятия сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и логистики. В числе заявленных проектов - строительство двух животноводческих комплексов на 3,8 тыс. голов дойного стада с мощностью по переработке до 33 тыс. тонн молока в год, свиноводческого и тепличного комплексов, рыбного завода, индустриального парка и логистического центра.