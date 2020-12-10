Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,7 руб.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился на 0,22%, до 73,7 руб., евро - на 0,09%, до 89,165 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:09 мск, доллар и евро укреплялись по отношению к российскому рублю. Так, доллар торговался по 73,8675 руб. (+0,01%), а евро - по 89,25 руб. (+0,01%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повышалась на 0,27% - до $48,99 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,29%, до $45,85 за баррель.

Российский рынок акций открылся понижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,55% и достиг 3194,03 пункта, а индекс РТС - на 0,76%, до 1362,07 пункта, свидетельствуют данные биржевой площадки.

К 10:21 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3199,68 пункта (-0,37%). Индекс РТС торговался на уровне 1366,43 пункта (-0,44%).