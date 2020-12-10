Трутнев предложил компенсировать строительство ж/д инфраструктуры через тарифы и налоги

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев предложил компенсировать вложения в развитие железнодорожной инфраструктуры через тарифы на перевозку и налоговые поступления. Об этом он в четверг сообщил журналистам.

"Здесь у нас просто системная инфраструктура, и мы тоже должны точно также помогать ее строить. Поэтому если люди вносят деньги, если возникают новые объемы перевозки, надо это обсчитать. И если эти деньги возвращаются, а вот по словам руководителя железной дороги [председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова], это рентабельное направление, тогда мы на это не можем не найти деньги. Вложить, проинвестировать деньги туда, где они вернуться для страны и через тарифы на перевозку, и через налоговые поступления от проектов", - сказал Трутнев.

Он отметил, что на Дальнем Востоке реализуется более 2 600 новых инвестиционных проектов, в том числе в отраслях, которые требуют крупноформатной перевозки груза, в восточном направлении. Провозные мощности БАМа и Транссибирской магистрали не обеспечивают всех потребностей предприятий. "Это приводит к тому, что простаивает построенный в Ванино порт, это приводит к тому, что "Колмар" в Якутии отгружает уголь значительно в меньшем количестве, чем он мог бы это сделать, обеспечивая нормальную рентабельность проекта", - сказал полпред.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил правительству РФ проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. В частности, речь шла о поддержке планов компании РЖД по инфраструктурному развитию.