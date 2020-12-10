В Польше считают, что могут "много получить" по итогам спора в ЕС о бюджете

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Польша может много добиться, если на переговорах в Европейском союзе о новых бюджетных перспективах пройдет подготовленное республикой предложение. Об этом заявил в четверг Польскому агентству печати лидер правящей в Польше партии "Закон и Справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский.

"Ситуация сложная, но сейчас я думаю, что все может быть совсем не плохо. Хотя в противостояниях такого типа не бывает стопроцентных побед. Однако я считаю, что мы можем много получить, принимая во внимание реалии", - сказал он. "Зная реалии, если пройдет предложение, которое сейчас готовится, будет хорошо", - отметил политик.

По его словам, уже понятно, что некоторые страны будут решительно против того, что предлагает Польша. "У нас есть хорошие договоренности с премьером [Венгрии] Виктором Орбаном, есть сдержанная поддержка некоторых других стран", - указал Качиньский.

Венгрия и Польша выступили против утверждения нового бюджетного плана ЕС и фонда восстановления европейской экономики, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля соблюдения принципа верховенства права в странах сообщества, чтобы бюджетные ассигнования из Брюсселя распределялись с учетом результатов этого мониторинга.

Утверждение семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы объемом в €1,07 трлн и Фонда восстановления ЕС на €750 млрд - одна из ведущих тем начинающегося в четверг саммита ЕС. Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, сообществу пока не удалось убедить разблокировать бюджетный план и фонд восстановления Варшаву и Будапешт, которые выступают против создания системы распределения денег из бюджета ЕС с учетом выполнения странами сообщества принципа верховенства права, как его понимает Брюссель. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил в среду, что достигнуто предварительное соглашение по утверждению документа.

По мнению большинства экспертов в Брюсселе, Польша и Венгрия на саммите постараются максимально размыть предложенный механизм контроля верховенства права в странах ЕС, однако оставить семилетний бюджет и Фонд восстановления заблокированным они вряд ли решатся, поскольку это лишит их порядка 180 млрд евро дополнительных ассигнований из бюджета ЕС на ближайшие семь лет.