Производство золота в России в январе - сентябре упало на 0,48%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем производства золота в России в январе - сентябре 2020 года снизился на 0,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 253,77 тонны, сообщается на сайте Минфина РФ.

За девять месяцев 2019 года в РФ было произведено 254,99 тонны золота.

В январе - сентябре 2020 года производство добычного золота выросло на 2,79% - до 218,41 тонны; попутного золота - снизилось на 10,52%, до 12,67 тонны, вторичного - на 19,96%, до 22,69 тонны.

Производство серебра в России за отчетный период составило 707,69 тонны (-1,64% в годовом выражении). В частности, производство добычного серебра составило 324,02 тонны (-7,18%), попутного - 246,29 тонны (-1,33%), вторичного - 137,48 тонны (+13,75%).