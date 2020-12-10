Субсидии "Звезде" на судна для "Арктик СПГ-2" превысят 31 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Субсидии судоверфи "Звезда" на строительство 15 судов-газовозов для "Арктик СПГ-2" и сопутствующих судов в 2021-2023 годах должны составить более 31 млрд рублей, сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.

"В части строительства крупнотоннажных судов, обеспечивающих круглогодичную транспортировку СПГ в восточном направлении через Северный морской путь, Минпромторгом России с 2020 года "ССК "Звезда" будут оказываться меры поддержки на строительство 15 судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ-2" и 3 судов-продуктовозов типа "MR" на газомоторном топливе. Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" уже предусмотрен общий объем запланированных инвестиций более 31 млрд рублей", - сказал он, выступая на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Заминистра добавил, что власти выделят более 3 млрд руб. на модернизацию Жатайской судоверфи в Якутии.

Он отметил, что в 2015-2019 годах РФ построила 8 ледоколов различной мощности и назначения, строятся 5 универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Головной ледокол проекта в ноябре впервые отправился в рейс, остальные четыре будут введены в эксплуатацию до 2026 года. Закладка "Чукотки" запланирована на декабрь 2020 года, отметил Беспрозванных.

В декабре 2027 года планируется ввести в эксплуатацию самый мощный в мире атомный ледокол "Лидер", строительство первого и второго серийных атомных ледоколов проекта планируется начать в 2023 г. и в 2025 г., а ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 году соответственно.

О геологоразведке

Минпромторг также рассчитывает на получение отечественного оборудования для геологоразведки к 2021 году в рамках заключенных в прошлом году контрактов на его разработку на 1,5 млрд рублей. "В 2019 году Минпромторгом России заключены государственные контракты на сумму 1,5 млрд рублей, в результате реализации которых к 2021 году мы планируем получить готовое к масштабированию конкурентоспособное геологоразведочное оборудование взамен иностранных аналогов. Над этим мы достаточно плодотворно работаем", - сказал он.

По словам Беспрозванных, разработанное в рамках отдельных контрактов морское геологоразведочное оборудование успешно прошло испытания нефтяников и сервисных компаний и начало продаваться на территории РФ. Кроме того, вместе с "Газпромом" ведется локализация производства оборудования для подводной добычи углеводородов. По его словам, в 2015-2019 годах РФ завершила строительство 8 ледоколов различной мощности и назначения, идет создание 5 универсальных атомных ледоколов.