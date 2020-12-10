Пропускная способность крупнейшего в ЯНАО аэропорта увеличена вдвое после ремонта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт основного здания аэропорта Нового Уренгоя, крупнейшего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), завершен. Обновление аэровокзального комплекса позволило увеличить его пропускную способность в два раза, сообщила пресс-служба аэропорта в четверг.

"Капитальный ремонт основного действующего здания аэропорта Новый Уренгой (управляется УК "Аэропорты регионов") завершен. Проект реализован в качестве временного решения, необходимого для обеспечения комфорта пассажиров на период строительства нового современного аэровокзала. Основная задача развития действующего аэровокзального комплекса - наращивание пропускной способности путем расширения отдельных зон существующих зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в ходе ремонта со стороны привокзальной площади был возведен отапливаемый пристрой площадью порядка 300 кв. м, в котором обустроили входную группу, разместили зону входного досмотра пассажиров и их вещей, упаковку багажа и автоматическую камеру хранения. Количество стоек регистрации в зале регистрации увеличено с четырех до восьми. В результате пропускная способность крупнейшего ямальского авиаузла выросла с 280 до 560 пассажиров в час.

"Работы по ремонту и расширению действующего аэровокзала были проведены в несколько этапов без прекращения производственной деятельности аэропорта. Проект призван повысить качество и эффективность обслуживания пассажиров при прохождении предполетных процедур и ожидания рейсов, а также расширить перечень услуг, оказываемых пассажирам, в том числе за счет открытия новых объектов питания и торговли", - отмечается в сообщении.

Новый терминал аэропорта Нового Уренгоя планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Терминал площадью 18 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов.