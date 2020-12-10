Первого замгендиректора Ростеха Артякова избрали главой Союза российских оружейников

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков избран президентом Союза российских оружейников имени М. Т. Калашникова. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе Ростеха.

"Соответствующее решение было принято 9 декабря 2020 года в ходе общего собрания некоммерческой организации", - сообщили в госкорпорации.

"Мы хотим, чтобы стрелковая отрасль была сильной, технологичной, современной и процветающей, независимо от изменений объемов ГОЗ. Считаю важнейшей задачей активное продвижение нашей продукции за рубежом и отстаивание интересов российских производителей в международных организациях. Кроме того, необходима реформа гражданского рынка стрелкового оружия", - приводят в пресс-службе слова Артякова.

По его мнению, для этого необходимо детально проанализировать устаревшие нормы и излишние административные барьеры. "Мы обязаны предложить правоохранительным органам разумную альтернативу без снижения уровня безопасности личности, общества и государства. Новые правила должны гарантировать баланс интересов пользователей, предпринимателей, производителей и контролирующих органов", - отметил Артяков.

Он добавил, что в этой работе основные усилия союза необходимо направить на реформу нормативного регулирования, ускорение развития стрелковой инфраструктуры. Это позволит сделать владение оружием комфортным и безопасным для граждан, а также поспособствует развитию цифровых оружейных сервисов, интегрированных с государственными IТ-платформами.

Новоизбранный глава организации выразил уверенность, что общими усилиями удастся преобразовать стрелковый рынок России.