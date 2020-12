МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" провела первые тестовые операции в Южной Корее. Проект реализован совместно с компанией BC Card Co. Ltd. Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

"В Южной Корее в устройстве эквайринговой компании BC Card Co. Ltd. были проведены пилотные операции по картам "Мир". Совместный проект платежной системы "Мир" и BC Card Co. Ltd. был реализован в онлайн-режиме, все необходимые технические работы были проведены удаленно", - говорится в сообщении.

При этом BC Card планирует завершить всю необходимую подготовку и приступить к раскрытию сети банкоматов и POS-терминалов для приема карт "Мир" в первом квартале 2021 года. После того, как все работы будут завершены, держатели карт "Мир" смогут пользоваться своими картами в устройствах, обновленных BC Card, уточнили в национальной платежной системе.

Ранее НСПК (оператор национальной платежной системы "Мир") совместно с компанией PayXpert запустили пилотный проект по приему карт "Мир" в европейских странах.

Участниками платежной системы "Мир" являются 265 банков, которые принимают и обслуживают карты в сети своих устройств. 151 банк выпускают карты "Мир".