Румынский суд оправдал топ-менеджеров дочерней компании "Лукойла"

БУХАРЕСТ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд уезда Прахова в городе Плоешти оправдал руководителей нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil Ploie ti ("дочка" "Лукойла"), которые обвинялись в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщила румынская газета Adevarul.

Дело "Лукойла" впервые было направлено в суд прокурорами в августе 2015 года. В нем были выдвинуты обвинения против компаний Petrotel Lukoil Ploie ti, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, а также шести топ-менеджеров Petrotel Lukoil Ploie ti. Тогда прокуроры заявили, что ущерб от правонарушений составил около €1,8 млрд.

Позднее суд установил неудовлетворительность обвинительного заключения и возвратил дело в прокуратуру. В январе 2016 года прокуратура вновь направила дело в суд, который оправдал всех обвиняемых. Однако затем апелляционный суд Плоешти удовлетворил обжалование прокурорами решения об оправдании и направил дело "Лукойла" на пересмотр в суд уезда Прахова, который в свою очередь в ноябре этого года принял запрос о возобновлении уголовного преследования.