Доля Москвы в экспорте пищевой промышленности РФ составила более 9%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, провел анализ ключевых тенденций внешнеторгового направления пищевой промышленности и выяснил, что доля столицы в экспорте пищевой промышленности за январь-сентябрь 2020 года составила более 9% от общероссийского объема. Об этом сообщает в четверг пресс-служба департамента.

"Экспорт продукции московской пищевой промышленности в январе-сентябре 2020 года вырос на 3,3% и в итоге его объем составил $733,7 млн. Доля Москвы в этом сегменте экспорта от общероссийского объема составила 9,2%", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Самыми востребованными за рубежом среди товаров этой категории стали рафинированный сахар, детское питание на основе муки и молока, корма для собак и кошек, шоколадные изделия, растворимый кофе, а также мороженое и мучные и колбасные изделия.

По словам Фурсина, в первые девять месяцев 2020 года Москва нарастила объем поставок всем крупнейшими импортерами пищевой продукции: в Казахстан - на 22%, в Белоруссию - на 39%, в Украину - на 12%, в Киргизию - на 6%, а в Азербайджан - на 2%. При этом самый высокий темп роста показал экспорт таких продуктов, как мороженые куриные субпродукты, растворимый кофе, сыры, шоколад с начинкой, мороженая обваленная говядина, а также питьевая и хозяйственная вода.