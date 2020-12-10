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Росатом планирует создать концепцию цифровой платформы сервисов СМП к апрелю 2021 года

Росатом ведет работу по созданию концепции с государственными органами, ключевыми компаниями - такими, как "Новатэк", "Норникель", "Газпром", "Роснефть"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росатом планирует создать концепцию единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (СМП) к апрелю 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко в ходе международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Мы должны подготовить предложения по созданию и внедрению единой платформы цифровых сервисов, представляемых в акватории Северного морского пути <…> Мы работаем сейчас над концепцией, она должна завершиться к апрелю будущего года, после этого мы проведем, наверное, некое итоговое обсуждение со всеми, и будет принято решение о создании именно уже самой системы", - рассказал он.

Кулинко добавил, что Росатом ведет работу по созданию концепции с государственными органами, ключевыми компаниями - такими, как "Новатэк", "Норникель", "Газпром", "Роснефть".

"Мы активно работаем и над неким ледовым роутингом, попыткой создания такой математической модели на основе в том числе искусственного интеллекта прокладывания во льдах маршрута", - пояснил он, рассказывая о примерном функционале платформы.

В качестве примера Кулинко привел и мобильное приложение, которое могло бы позволить капитану на мостике "слоями видеть всю обстановку, начиная от ледовой ситуации, заканчивая расстановкой аварийно-спасательного флота, заходить в различные информационные системы коллег - как федеральных органов, так и ключевых игроков".

Десятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает Информационное агентство России ТАСС.

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