Единая дальневосточная авиакомпания появится до конца 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Акционерное соглашение о создании единой дальневосточной авиакомпании будет подписано до конца декабря, сообщила в четверг пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

"До конца декабря текущего года будет подписано акционерное соглашение о создании новой единой дальневосточной авиакомпании. Предприятие создается на базе авиакомпании "Аврора", которая войдет альянс с региональными авиаперевозчиками. Такое решение было принято сегодня на заседании совета округа, прошедшем во Владивостоке под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева", - сообщила пресс-служба.

В наблюдательный совет новой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители правительства РФ. "Как назвать новое авиапредприятие, решат сами дальневосточники", - уточнил Трутнев, которого цитирует пресс-служба.

Это решение, уточнил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счет обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.

Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа в конце сентября утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.