Дальневосточная авиакомпания будет обслуживать около 2 млн пассажиров в год

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Дальневосточная авиакомпания, которую планируется создать для авиасообщения между регионами, ежегодно будет перевозить около 2 млн пассажиров. Об этом сообщает в четверг пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по итогам заседания Совета округа.

"В рамках выполнения поручения главы государства по созданию дальневосточной авиакомпании подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов (всего их 410), на базе которого сформирована маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов (435 местных и 100 региональных). Маршрутная сетка в отношении каждого субъекта утверждена губернатором. Ожидаемый пассажиропоток составит порядка 2 млн человек в год, при этом на местных маршрутах - не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных - не менее 1,7 млн человек", - говорится в сообщении.

Для местных перевозок планируется задействовать 186 воздушных судов, из которых 53 машины - российского производства, они будут приобретены до 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.

Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа в конце сентября утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.