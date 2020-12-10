"Газпром нефть" получила высокий климатический рейтинг CDP

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" получила высокий международный рейтинг CDP (Carbon Disclosure Project) категории "В" (в шкале от "А" до "D-") - крупнейшего исследования компаний по показателям климатической ответственности, сообщает "Газпром нефть".

По ее данным, на текущий момент рейтинг CDP категории "В", полученный компанией в 2020 году, является самым высоким среди российских нефтяных компаний.

"Мы уделяем особое внимание вопросам снижения углеродного следа, управления рисками, связанным с возможными изменениями климата, а также информационной открытости. При этом мы ставим амбициозные цели и понимаем, что у нас есть возможности для дальнейшего улучшения показателей в этой сфере. Компания продолжит работу по повышению экологичности и безопасности всех производственных процессов", - сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

По информации ТАСС, рейтинг CDP важен для компаний, так как он учитывается инвесторами при оценке активов.

"В 2020 году компания приняла участие в рейтинге CDP впервые. В целом по итогам этого года в исследовании CDP приняли участие более 9600 компаний (из них 63 - российские), в том числе 224 компании из нефтегазового сектора. Положение "Газпром нефти" в рейтинге соответствует уровню крупнейших международных нефтегазовых компаний", - рассказали в "Газпром нефти".

В целом, компания является участником глобального договора ООН - крупнейшей международной инициативы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, а также поддерживает реализацию Парижского соглашения, направленного на борьбу с климатическими изменениями, добавили в компании.