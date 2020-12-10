Промышленность Ростовской области получила 8,6 млрд рублей федеральной поддержки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Объем субсидий из федерального бюджета, полученный промышленными предприятиями Ростовской области в рамках реализации национальных проектов в 2020 году, составил около 8,6 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"С начала года промышленным организациям области выделено около 8,6 млрд рублей федеральных субсидий. Из регионального фонда развития промышленности в 2020 году поддержка предоставлена по 14 проектам на общую сумму 250 млн рублей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что меры поддержки в рамках реализации национальных проектов позволили обеспечить положительную динамику промышленного производства в регионе.

По данным пресс-службы главы региона, по итогам 10 месяцев индекс промышленного производства в Ростовской области превысил среднероссийский показатель и составил 100,5% к уровню 2019 года. Рост производства зафиксирован на предприятиях металлургии, машиностроения, нефтепереработки, по производству электрооборудования.

На формирование индекса промышленного производства повлияло развитие новых отраслей, в том числе ветроэнергетики, отметили в пресс-службе. В этом году введено в эксплуатацию три ветропарка, а также первая очередь Казачьей ветроэлектростанции. Строительство еще двух ветропарков продолжается. Всего до 2022 года в регионе построят восемь ветропарков.