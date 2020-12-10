В МВФ сообщили об усилении экономических шоков от пандемии

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экономические шоки от пандемии коронавируса в данный момент усиливаются. Такое мнение выразил Антонио Спилимберго, заместитель директора департамента исследований МВФ на онлайн-конференции Центробанка РФ.

"Я бы сказал, что кризис усиливается, ускоряется. Ранее существовавшие тренды ускоряются", - отметил он.

Представитель МВФ считает, что кризисные явления нарастают во многих странах с развивающимися рынками, где до коронавируса уже имелись узкие места в тех секторах, которые уже были затронуты кризисом. По его мнению, государственные реформы в таких отраслях могли бы ускорить темпы развития экономики развивающихся стран. Так, страны, зависящие от природных ископаемых, могут столкнуться с проблемами и им необходимо будет ускорить переход к экономике нового типа.

Однако, он отметил, что пандемия ускоряет и положительные тренды, такие как развитие онлайн-торговли, электронных госуслуг.