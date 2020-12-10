Поезда в Калининград на праздники смогут перевозить в 1,5 раза больше пассажиров

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Поезда в Калининград в новогодние каникулы смогут перевозить в 1,5 раза больше пассажиров, квота увеличена до 300 человек на поезд. Соответствующая договоренность достигнута с МИД Литвы. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Увеличенная квота будет действовать с 20 декабря 2020 г. до 20 января 2021 г.

В РЖД напомнили, что остальные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, сохраняются. В их числе - особый порядок оформления транзитных документов и запрет на посадку и высадку на станциях Литвы и Белоруссии (предусмотрены только технические остановки).

Ранее ограничения по количеству пассажиров, которые единовременно могут проследовать транзитом через границу Литвы в российских поездах, были установлены нотой МИД Литвы об условиях и ограничениях упрощенного транзита.

В настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют поезда № 30/29 «Янтарь» Калининград — Москва, № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург и № 360/359 Калининград — Адлер. На период новогодних и рождественских праздников в связи с увеличением спроса на поездки традиционно назначаются дополнительные поезда.