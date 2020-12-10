Акции нефтяных компаний на Мосбирже растут на фоне повышения цены на нефть

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Акции нефтяных компаний растут на Мосбирже на фоне повышения цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, акции "Лукойла" торгуются на уровне 5 338 рублей за бумагу, что на 6,27% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь, акции "Роснефти" и обыкновенные акции "Татнефти" торгуются на уровне 452 рублей (+3,76%) и 511,9 рублей (+3,54%) за бумагу соответственно. Также бумаги "Новатэка" дорожают почти на 5%, до 1 236,2 рубля за акцию.

Ранее цена на нефть Brent превысила $51 за баррель. К 19:20 мск она замедлила рост и торговалась уже на уровне $50,97 за баррель (+4,32%). Нефть сорта WTI растет на 4,42%, до $47,74 за баррель.