Минторг США полагает, что производители бесшовных труб из России получают субсидии

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС /. Министерство торговли США полагает, что производители и экспортеры бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской Федерации получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии. Соответствующее уведомление министерство разместило в четверг в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом федеральном реестре.

"Министерство торговли в предварительном порядке определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставляются производителям и экспортерам бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России", - утверждается в документе. Ведомство "предложило заинтересованным сторонам прокомментировать это предварительное определение".

По версии Минторга, в частности, речь идет об АО "Волжский трубный завод", который входит в состав Трубной металлургической компании. Минторг "предварительно рассчитал предполагаемую индивидуальную ставку подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий для ПАО "ТМК" / АО "Волжский трубный завод" единственного экспортера / производителя, рассмотренного в индивидуальном порядке в рамках данного расследования". По версии ведомства, эта ставка как для российского металлургического предприятия, так и для остальных производителей и экспортеров труб составляет 4,39%. При этом Минторг дал указание Службе иммиграционного и таможенного контроля "требовать внесения денежного депозита по этим ставкам" от производителей и экспортеров.

Предварительное решение о возможном введении пошлин будет принято не позднее 3 февраля 2021 года "после рассмотрения комментариев всех заинтересованных сторон". Окончательное решение ожидается не позднее 19 апреля 2021 года.

В августе федеральная Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Республики Корея и Чехии якобы наносит ущерб американской экономике. Комиссия обнаружила "обоснованные свидетельства того, что промышленность Соединенных Штатов несет материальный ущерб" в связи с импортом в страну таких труб.

Расследование началось в июле и было инициировано в связи с обращением находящегося в Хьюстоне (штат Техас) дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.