Эксперт: основной вклад в рост поступлений НДФЛ в 2020 году внес рост зарплат в госсекторе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Основной вклад в увеличение поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2020 году внес рост заработной платы в государственном секторе экономики. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя направления "Бюджетная политика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Герасимова.

"Основной вклад в рост поступлений по НДФЛ в 2020 году внес рост заработной платы в государственном секторе экономики: расширение штатов госорганов (создание кол-центров и прочей инфраструктуры), доплаты врачам, увеличения расходов на другие бюджетные учреждения. Кроме того, введение ограничительных мер способствовало расширению штата организаций торговли и транспорта, что также положительно сказывается на поступлениях НДФЛ от этих секторов. Помимо этого, существенную поддержку НДФЛ в условиях кризиса оказало нормативное требование сохранения заработной платы на период жестких ограничительных мер", - отметила эксперт.

По словам Герасимовой, динамика объема поступления НДФЛ показывает прирост на 5% за 11 месяцев 2020 года (по отношению к аналогичному периоду 2019 года), причем падение поступлений в апреле - мае сменилось ростом, начиная с июня.

При этом она отметила, что на итоговый объем поступлений за 2020 год может повлиять падение прибыли организаций. "При этом на итоговый объем поступлений НДФЛ за год могут существенно повлиять поступления за декабрь текущего года, предсказать которые весьма затруднительно, поскольку прибыль организаций показывает падение более чем на 16% и "склонность предпринимателей к премированию сотрудников по результатам года" могла серьезно измениться", - сказала Герасимова.

Как отмечает руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян, налоговые преференции 2020 года направлены на поддержку "белых" организаций. "Вместе с тем антикризисные меры 2020 года способствуют выходу бизнеса "из тени", так как все налоговые и прочие преференции нацелены на поддержку "белых" организаций", - сказал эксперт.

Федеральная налоговая служба (ФНС) ожидает роста поступлений налога на доходы физлиц по итогам 2020 года на 5-6% по сравнению с прошлым годом. По данным ФНС, причинами увеличения сборов стали обеление рынка труда и меры господдержки бизнеса во время пандемии.