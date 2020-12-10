Импорт мяса в Россию в 2020 году составит около 600 тыс. тонн

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ввоз мяса в Россию по итогам 2020 года составит порядка 600 тыс. тонн, сообщил в четверг глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24".

"В этом году будет около 600 тыс. тонн [мясной] продукции, которая поступает к нам. Из этой продукции у нас примерно 230-250 тыс. тонн - это продукция белорусская, нашего Союзного государства и участника Евразийской комиссии. <...> В 5,8 раз импорт сократился за последние годы", - сказал он.

"И когда Запад теперь делает программы по снижению использования антибиотиков в сельском хозяйстве, у нас достаточно сложно с этим стало. И мы очень много работы тратим на то, чтобы мониторить продукцию, и очень много принимаем мер к производителям такой продукции", - добавил Данкверт.

По его словам, самыми распространенными нарушениями в производстве мяса являются применение антибиотиков и наличие бактериальных заражений в продукции. "Примерно эти цифры от 5% до 6% обнаружений. И практически это не особенно меняется. Очень часто это зависит от условий хранения. Бактериальные вещи - кишечная палочка, сальмонеллез, листериоз - они тоже связаны с тем, что каждый год все-таки надо улучшать систему хранения", - сказал глава Россельхознадзора.

Потребитель может обезопасить себя от приобретения продукции, произведенной с нарушениями, через запрос ветеринарных сертификатов, отметил Данкверт.