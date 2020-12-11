Трутнев: "золотая акция" единой дальневосточной авиакомпании будет у Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Контрольный пакет акций создаваемой на базе "Авроры" единой дальневосточной авиакомпании не должен принадлежать ни одному субъекту Дальневосточного федерального округа (ДФО), а "золотая акция" будет у Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, заявил в пятницу во Владивостоке во время встречи с представителями СМИ вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Что касается того, кто будет управлять [единой дальневосточной авиакомпанией], это основной вопрос, который мы вчера обсуждали. У Сахалина уже сегодня 49% акций "Авроры", поэтому они говорят, давайте нам еще один процент, мы докупаем. Контрольного пакета у Сахалина не будет. У правительства Российской Федерации в лице, думаю, что Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, будет золотая акция. Для того, чтобы государство могло помогать в развитии общей компании, чтобы оно могло покупать новый флот, субсидировать увеличение маршрутной сети, создать общую систему обслуживания судов", - сказал Трутнев.

Он отметил, что в ДФО состоит 11 субъектов и не нужно отдавать управление столь важной для всего региона авиакомпании только одному из них.

Как сообщила накануне пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, акционерное соглашение о создании единой дальневосточной авиакомпании будет подписано до конца декабря. Предприятие создается на базе авиакомпании "Аврора", которая войдет альянс с региональными авиаперевозчиками. Такое решение было принято на заседании совета округа. В наблюдательный совет новой авиакомпании войдут главы всех регионов Дальневосточного федерального округа и представители правительства России.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова, это позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую более 500 населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров за счет обновления парка воздушных судов, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством в декабре 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры. Создание дальневосточной региональной авиакомпании включено в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа в конце сентября утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.