Комитет Думы одобрил запрет на перевозку по России более 10 пачек сигарет без маркировки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, направленный на запрет гражданам перевозить по территории РФ определенное количество табака и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с нормами российского законодательства. Текст поправок ко второму чтению есть в распоряжении ТАСС, рекомендацию проекта ко второму чтению подтвердили члены комитета.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в апреле прошлого года. Законопроект, принятый в первом чтении, устанавливал запрет на перемещение гражданами по территории РФ немаркированной табачной продукции в количестве более 600 сигарет (30 пачек), 150 сигар или сигарилл, а также более 750 грамм табака на одного человека.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы доработал проект и предложил ужесточить нормы. В частности, депутаты рекомендовали в три раза (по сравнению с редакцией первого чтения) уменьшить нормы разрешенного перевоза по РФ сигарет и табака без требуемой маркировки. Так, согласно поправкам, совершеннолетним гражданам запрещается перемещение по территории РФ табачной продукции и табачных изделий, "не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством РФ", в количестве более 200 сигарет (10 пачек) или 50 сигар (сигарилл), а также более 250 грамм табака или табачных изделий на одного человека.

Нововведение касается в том числе и товаров Евразийского экономического союза.