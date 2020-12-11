На Кубани намерены в два раза увеличить финансирование программы развития электросетей

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в течение четырех лет намерены увеличить объемы финансирования программы по развитию электросетей, сообщил в ходе очередного заседания законодательного собрания региона председатель Юрий Бурлачко.

В июле в Краснодаре произошли массовые аварии на оборудовании АО "НЭСК - электросети" из-за большой нагрузки на энергосистему в связи с установившейся в регионе жаркой погодой. Только в краевой столице, по данным администрации региона, по состоянию на 6 июля без света оставались более 40 тыс. жителей. Часть неполадок была устранена в тот же день, часть - на следующий. Подобные перебои были зафиксированы и в других муниципалитетах края, но они не носили столь массового характера, причиной назвали износ сетей.

"После уточнения бюджета в феврале следующего года необходимо направлять денежные средства и реанимировать программу, которая позволила бы нам в следующем году начать финансировать сети, в перспективе последовательно в течение трех-четырех лет от 200-250 млн рублей ежегодно выйти хотя бы на уровень финансирования 400 млн рублей в год, что позволит выйти на плюсовые показатели развития отрасли", - сказал Бурлачко.

По итогам заседания он добавил ТАСС, что Кубань является динамично развивающимся регионом, где активно ведется жилищное строительство, создаются новые производства, привлекаются крупные инвесторы из России и из-за рубежа, что приводит к увеличению нагрузки на электросети. "А действующий электросетевой комплекс к этому во многом не готов. Его нынешнее состояние не соответствует перспективным целям и задачам социально-экономического развития края", - добавил собеседник агентства, уточнив, что депутаты готовят обращение в адрес федерального центра по тем вопросам, которые остаются не урегулированными.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край в связи с высоким приростом населения нуждается в принятии комплексных мер по развитию энергосистемы, до 2024 года объем инвестпрограмм по развитию энергетики в регионе составит около 44 млрд рублей.

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества из-за высокой доли износа сетей. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.