Мишустин перераспределил кураторство за госкомпаниями между своими заместителями

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин перераспределил кураторство своих заместителей над акционерными обществами с государственным участием, об этом сообщается на сайте правительства России.

"Вице-премьеры уполномочены утверждать директивы кабмина для представителей государства в этих компаниях. Так, отвечающий за топливно-энергетический комплекс Александр Новак будет курировать "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз" "Зарубежнефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "Интер РАО", "СО ЕЭС", "Росзарубежнефть", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Алексей Оверчук теперь будет отвечать за "Роскартографию", а Юрий Борисов - за Промсвязьбанк, "Объединенную судостроительную корпорацию", ГЛОНАСС, "Оборонпромкомплекс", Центр технологии судостроения и судоремонта, концерн "Алмаз-Антей", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", а также "Трансинжстрой".

Михаил Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями 13 ноября. Решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учетом прошедших изменений состава правительства РФ, а также задач по достижению национальных целей развития.

Вице-премьеру Александру Новаку (назначенному в начале ноября) Мишустин поручил курировать топливно-энергетический комплекс вместо Юрия Борисова. Деятельность Росреестра стал курировать вице-премьер Алексей Оверчук вместо Виктории Абрамченко.