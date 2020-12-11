МЭР: применение алгоритмов ИИ способствовало развитию диагностики во время пандемии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Применение алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) способствовало развитию диагностики и увеличило скорость постановки диагноза во время пандемии. Об этом заявила замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в ходе сессии "2020 год: точки старта для развития ИИ в России" в рамках VII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Сейчас в пандемию можно оценить прогресс от совместного труда человека и технологий по искусственному интеллекту. Они стали нашими помощниками, помощником врача. Например, применение алгоритмов способствовало более точной постановке диагноза, увеличило скорость и масштабы проводимой диагностики. Сотни клиник в порядка 26 регионах использовали технологии искусственного интеллекта для проведения КТ-исследований. И Москва, конечно, наш лидер в этой части", - отметила она.

Тарасенко напомнила, что ранее был утвержден федеральный проект по искусственному интеллекту. В рамках него планируется проводить экосистемные мероприятия, решать кадровые вопросы, реализовывать акселерационные программы, обеспечивать грантовую поддержку, добавила Тарасенко. Кроме того, в рамках проекта есть блок по научно-изыскательным работам.

О конгрессе

VII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 9 по 11 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году - "Вакцинация экономики: ценностная трансформация мира людей и мира технологий - 2020".

Делегаты конгресса обсудят, как изменились потребности и ценностные ориентиры людей и почему сейчас для страны особенно важно развитие высокотехнологичных компаний, цифровых и ИИ-технологий, онлайн-образования, IТ и экобиотехнологий в сельском хозяйстве.