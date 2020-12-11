Банки получат доступ к анонимным данным кредитных историй граждан

"Объединенное кредитное бюро (ОКБ) в технологическом партнерстве с Microsoft разработало "Аналитическую песочницу" - первый в России сервис, позволяющий банкам и другим кредитным организациям получить доступ к обезличенному массиву данных о кредитоспособности более 70 миллионов заемщиков-физлиц и более 2 миллионов заемщиков-юрлиц", - отмечается в пресс-релизе.

Сервис позволит финансовым организациям создавать собственные аналитические модели на основе массивов обезличенной информации, накопленной бюро, и интегрированных в нее данных системы СПАРК. Вся персональная или юридическая информация, по которой можно идентифицировать конкретного заемщика, заменена на D (идентификационный номер). Работать с этими данными кредиторы смогут при помощи языков для анализа данных Python, R, SQL или любого open source решения.

Сервис уже протестировали ВТБ, Газпромбанк и банк ДОМ.РФ.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, новация позволит финансовым организациям лучше понять кредитные риски своих клиентов, о которых у них нет достаточной информации. "Например, это могут быть клиенты МФО, которым банки боятся выдавать кредиты по рыночной ставке, так как не имеют накопленной статистики дефолтности, или малый и средний бизнес, которому сейчас трудно привлечь финансирование" - сказал он, отметив, что таким образом банки смогут нарастить кредитные портфели, а их клиенты - привлечь финансирование.