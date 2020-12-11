"Газпром нефть" впервые доставила пробы с месторождения при помощи дрона

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Беспилотник "Газпром нефти" впервые в российской нефтяной отрасли доставил пробы с месторождения. Для этого он пролетел более 40 км на высоте до 200 метров, сообщает компания. Испытания проводились на Южно-Приобском месторождении Ханты-Мансийского автономного округа и были признаны успешными.

"Беспилотник отечественного производства совершил несколько доставок емкостей от кустовых площадок месторождения до химико-аналитической лаборатории. Дистанция беспосадочного перелета между площадками превысила 40 км, а максимальная высота полета - 200 метров", - отмечают в компании.

Грузоподъемность дрона рассчитана на вес до 7 кг, он оснащен системой экстренной посадки и может в случае отказа двигателя плавно приземлиться на парашюте.

По расчетам компании, использование подобных беспилотников позволит вдвое сократить время доставки груза по сравнению с наземным транспортом, а также обеспечит стабильность перевозок проб нефти в любое время года. Дрон может находиться в воздухе не менее одного часа, устойчив к климатическим условиям Крайнего Севера.

Испытания беспилотных и роботизированных технологий "Газпром нефть" проводит с начала 2020 года, речь идет в том числе и о беспилотных автомобилях.

"Цифровые технологии позволяют нам оптимизировать производственные процессы на каждом этапе. Современное оборудование, в том числе с использованием элементов искусственного интеллекта, кратно повышает уровень экологичности и безопасности, а также эффективность нефтедобычи на наших месторождениях", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

Ранее в интервью ТАСС директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич говорил, что компания рассчитывает, что экономический эффект от применения ею новых технологий внутри компании к 2023 году достигнет 15 млрд рублей при ежегодных инвестициях в 4-5 млрд рублей.

По его словам, в среднем компания инвестирует в технологии около 4 млрд рублей в год, если не считать инструменты, связанные с глубокими цифровыми наработками. При этом по итогам 2020 года подтвержденный экономический эффект от созданных решений составит порядка 7 млрд рублей.