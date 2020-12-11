Строительство нового терминала аэропорта в Краснодаре будут вести в рамках СЗПК

КРАСНОДАР, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2020 году планируют заключить первое соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на строительство тепличного комплекса, также в 2021 году будет заключено СЗПК на строительство нового терминала аэровокзального комплекса с объемом инвестиций 25,6 млрд рублей, сообщил на заседании законодательного собрания региона в пятницу руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

В начале декабря Минэкономразвития РФ утвердило первые проекты, по которым до конца этой недели ожидается заключение СЗПК, в первый пакет на заключение этих соглашений вошли восемь проектов с объемом инвестиций около 130 млрд руб.

"До конца 2020 года планируется заключение одного федерального СЗПК в отношении проекта региона на сумму 12,6 млрд рублей. Это строительство тепличного комплекса "Зеленая линия". Необходимо отметить, что Краснодарский край является одним из первых регионов, который планирует заключить соглашение уже в этом году. В 2021 году планируется заключение еще одного федерального СЗПК - это развитие аэровокзального комплекса Краснодара стоимостью 25,6 млрд рублей", - сказал Воробьев.

Официальный представитель ГК "Базэл аэро" Виталий Коренюгин уточнил ТАСС, что речь идет о строительстве нового аэровокзального комплекса в Краснодаре, на данный момент проходят последние подготовительные работы по его реализации, на отведенную площадку уже начинают завозить строительные материалы.

Летом стало известно, что работы по проектированию нового терминала международного аэропорта Краснодара планируется завершить в 2021 году. Основные работы по строительству начнутся весной 2021 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в декабре 2023 года.

О СЗПК

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).

О проекте аэропорта в Краснодаре

В феврале 2018 года власти Краснодарского края, Краснодара и компания "Базэл аэро" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о реализации проекта по развитию аэропорта до 2022 года. Планировалось строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок.

В декабре 2019 года сообщалось, что новый терминал площадью 75 тыс. кв. м будет оснащен десятью телескопическими трапами. Кроме терминала, комплекс будет включать объекты служебно-технической территории нового аэропорта. Это здания служб, ремонтные мастерские, складские помещения, гаражи. Кроме того, в планах - строительство рулежных дорожек и перрона, обеспечивающего стоянку 21 воздушного судна одновременно.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. По итогам 2019 года пассажиропоток составил 4,6 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.