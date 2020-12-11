СМИ: концерн Hyundai Motor согласился купить у Softbank 80% акций Boston Dynamics

СЕУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Южнокорейский концерн Hyundai Motor купит у японской корпорации SoftBank право на управление ее дочерней компанией - производителем роботов Boston Dynamics. Как сообщило в пятницу агентство Yonhap, Hyundai Motor приобретет 80% акций, оставшаяся доля сохранится у SoftBank.

"Приобретение [контрольной] доли нацелено на расширение бизнеса робототехники для того, чтобы задействовать смежные отрасли и создать синергию с предприятиями будущего", - говорится в заявлении компании, которое приводит агентство.

Стоимость сделки, по имеющимся оценкам, составляет от $734 млн до $828 млн, отмечает Yonhap. В приобретении акций Boston Dynamics также примут участие аффилированные с Hyundai Motor предприятия - производитель автозапчастей Hyundai Mobis и логистическая компания Hyundai Glovis. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение первого полугодия 2021 года. В то же время, по данным японского общественного телевидения, сумма сделки составит около 60 млрд иен (примерно $574 млн).

Ранее южнокорейские СМИ сообщали о планах Hyundai Motor приобрести все акции Boston Dynamics примерно за $1 млрд.

Hyundai Motor - один из крупнейших автопроизводителей в мире. К 2025 году компания планирует инвестировать в робототехнику порядка $1,4 млрд.

Boston Dynamics была основана в 1992 году инженерами из Массачусетского технологического университета (США). В 2013 году производитель роботов был приобретен одной из структур корпорации Google, а в 2017 году японским гигантом SoftBank. Boston Dynamics получила широкую известность после создания четвероногого робота, похожего на собаку, который может бегать, подниматься по лестнице и открывать двери.