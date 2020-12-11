МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская вакцина от COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора " Ветеринария и жизнь " со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.

"Вакцина против COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года", - сказал он.

По его словам, далее потребуется время на регистрацию. "К производству в больших количествах этого иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово", - отметил он.

Данкверт также сообщил о том, что в ведомство уже поступили неофициальные запросы из США, Евросоюза и Сингапура на приобретение вакцины от COVID-19 для животных.

Глава Россельхознадзора пояснил, что сейчас проходит третий этап испытаний этой вакцины. Ветеринарный препарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

В настоящее время новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах. Как отметил руководитель ведомства, Россельхознадзор регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных от российских зверохозяйств, поскольку известно, что куньи (норки и хорьки) наиболее восприимчивы к новому вирусу и могут заражать им друг друга.

По данным Россельхознадзора, в российских звероводческих хозяйствах содержится 97,2 тысячи норок, 50,9 тысячи соболей и 6,9 тысячи хорьков. Кроме того, по словам Данкверта, в приобретении другой российской разработки - тест-систем для диагностики возбудителя COVID-19 у животных - заинтересовалась Бразилия. "К нам обратилось бразильское посольство, чтобы получить наши тест-системы", - сказал Данкверт.