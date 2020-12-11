Комитет Госдумы одобрил снижение НДПИ для многокомпонентных руд Красноярского края

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, совершенствующий налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в части добычи многокомпонентных комплексных руд, содержащих в том числе медь, никель и (или) металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края. Документ был инициирован правительством РФ.

В действующей редакции Налогового кодекса в части исчисления НДПИ при добыче многокомпонентных комплексных руд, содержащих в том числе либо чистую медь, либо медь с никелем, либо металлы платиновой группы, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, размер налоговой ставки составляет 730 рублей за тонну многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы; 270 рублей за тонну многокомпонентной комплексной руды, не содержащей медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы.

На территории Красноярского края находятся сульфидные медно-никелевые месторождения многокомпонентных комплексных руд Кингашское, Верхнекингашское, Горозубовское, Масловское, Черногорское, Талнахское и Октябрьское с различным содержанием полезных компонентов. Содержание никеля в данных рудах оказывает существенное влияние на экономическую эффективность разработки этих месторождений.

Законопроект предусматривает установление налоговой ставки НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей в том числе медь и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, в размере 140 рублей за тонну соответствующей добытой руды. Эти изменения позволят ввести в разработку нерентабельные в действующей системе налогообложения "бедные" сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых с низким содержанием полезных компонентов в руде, говорится в пояснительной записке.

В случае сохранения действующей налоговой ставки в размере 730 рублей за тонну многокомпонентной комплексной руды, с содержанием никеля не более 0,5%, проекты добычи такой руды становятся нерентабельными и не будут реализованы, указывают в кабмине.