Парламент Германии принял бюджет на 2021 год с миллиардными долгами

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Бундестаг Германии (парламент) принял в пятницу в окончательном чтении проект бюджета на 2021 год, сообщает агентство DPA.

За новый бюджет проголосовал 361 депутат, против - 258 парламентариев. Воздержавшихся не оказалось.

Бюджет на следующий год составит €498,6 млрд. Из них - €179,8 млрд в виде долговых заимствований. Для этого Бундестагу пришлось приостановить действие механизма ограничения государственной задолженности.

В текущем году долги федеративной республики составили €218 млрд - это самый крупный показатель за всю историю ФРГ. До этого - с 2015 года - республика принимала бездефицитный бюджет и не брала никаких займов.