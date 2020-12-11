Росавиация утвердила 145 субсидируемых маршрутов в Калининград, Симферополь и ДФО

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Росавиация утвердила список из 145 маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок с Дальнего Востока, в Симферополь и из Калининграда. Об этом сообщается на сайте агентства.

В программе в 2021 году будут участвовать 12 авиакомпаний - "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", "Якутия", NordStar, Utair, "Азимут", "Северный ветер", Red Wings, "Нордавиа", "ИрАэро" и "Алроса".

В Росавиации напомнили, что правом на приобретение билета по льготному тарифу могут воспользоваться следующие группы граждан РФ: лица в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, лица, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие лица, а также граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

В настоящее время в России реализуются две программы субсидирования полетов: региональная (регулируется постановлением правительства РФ №1242) и программа полетов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград (регулируется постановлением №215).