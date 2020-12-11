Более 22,5 млрд рублей инвестиций планируется направить на модернизацию архангельских ТЭЦ

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в объеме более 22,5 млрд рублей планируется направить на ТЭЦ Архангельска и ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Северодвинска, написал в пятницу в своем телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Программа модернизации этих объектов разработана. Общий объем инвестиций в модернизацию планируется в размере более 22,5 млрд. рублей. Возврат инвестиционных вложений в области возможен только за счет тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые в случае неценовой зоны регулируются государством", - написал губернатор.

Цыбульский отметил, что Минэнерго России ведет сегодня масштабную программу модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций. Разработанный министерством законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме, позволит создать механизмы для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка.

"Наш регион входит в такую зону, где применение механизмов рыночных отношений и конкуренции между электростанциями ограничено. Очень рассчитываем на скорейшее окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу, - добавил он. - Для нашего региона этот документ крайне важен, от него зависит решение проблем износа оборудования на трех стратегически важных объектах - Архангельской ТЭЦ, Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2".

Глава региона отметил, что эти ТЭЦ являются для области системообразующими, они обеспечивают энергией крупнейшие населенные пункты региона, а также крупные предприятия оборонной промышленности: "Севмаш", "Звездочку", "Северный рейд", "Арктика". При этом оборудование, введенное в 1940-1970-х годах, серьезно изношено: котельные агрегаты на 60%, турбоагрегаты на 55%.

Все необходимые документы для участия нашего региона в программе ДПМ-2, в рамках которой планируется модернизировать имеющиеся старые мощности, направлены в Минэнерго. "В ближайшее время доработаем их в соответствии с поручением, которое дал сегодня на встрече министр энергетики РФ Николай Григорьевич Шульгинов. Рассчитываем, что наша заявка после доработки будет вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики проектов модернизации ТЭЦ, и мы сможем получить поддержку стратегически важной для региона отрасли", - написал Цыбульский.