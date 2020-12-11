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Чернышенко заявил ,что рейтинг цифровой трансформации ведомств создадут в начале 2021 года

Вице-премьер уточнил, что каждый федеральный орган исполнительной власти должен начинать цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта с себя, а затем уже проводить изменения в отрасли

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств будет подготовлен до конца января 2021 года. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств будет подготовлен до конца января 2021 года", - сказал он, уточнив, что каждый ФОИВ цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта должен начинать с себя, а затем уже проводить изменения в отрасли.

Чернышенко напомнил, что до конца декабря должны быть сформированы не менее двух ведомственных наборов данных (дата-сетов) для реализации проектов в сфере ИИ. И, как следствие, они должны стать частью ведомственных стратегических документов ФОИВов.

Вице-премьер также отметил, что рейтинг будет сформирован с учетом сроков и качества выполнения поручения руководителями цифровой трансформации, которые по статусу занимают должности заместителей руководителей министерств и ведомств. "Сейчас мы формируем реестр лучших решений в сфере ИИ, которые будет доступны для масштабирования, в том числе в регионах, отраслевых предприятиях или бизнес-структурах", - добавил он.

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