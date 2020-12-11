Шульгинов вместо Новака будет представлять РФ в межправкомиссиях с Ливией и Пакистаном

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова председателем российских частей в российско-ливийской и российско-пакистанской межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

"Утвердить министра энергетики Российской Федерации Шульгинова Н. Г. председателем российских частей постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межправительственной российско-ливийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Новака А. В.", - говорится в распоряжении.

Этим же документом Мишустин утвердил вице-премьера РФ Юрия Борисова в качестве представителя России в совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей вице-премьера Александра Новака. При этом Новак сохранил за собой должность председателя российских частей межправительственных комиссий с Испанией, Турцией и Саудовской Аравией.