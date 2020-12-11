IKEA откроет в Москве свой самый большой магазин городского формата

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Шведская торговая сеть IKEA намерена открыть третий магазин городского формата в столичном ТРЦ "Европолис" 14 декабря 2020 года, говорится в сообщении компании. Площадь магазина составит 11,8 тыс. кв. м.

"14 декабря 2020 года ИКЕА откроет третий в Москве и самый большой в мире магазин ИКЕА городского формата. Пространство откроется при соблюдении всех необходимых мер безопасности для сотрудников и покупателей", - говорится в сообщении. В новом магазине можно будет приобрести весь ассортимент ИКЕА: небольшие товары и часть более крупных предметов мебели можно будет забрать с собой сразу, а остальные - получить с помощью доставки или забрать бесплатно в пункте выдачи заказов в магазине.

IKEA основана в 1943 году в Швеции, торговая сеть специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Первый российский гипермаркет IKEA открылся в 2000 году в подмосковных Химках. Сейчас в России работают 14 магазинов ИКЕА в торговых комплексах "Мега", магазины городского формата "ИКЕА Сити" в торговом центре "Авиапарк" и ТРЦ "Мозаика", а также пять дизайн-студий ИКЕА: две в Москве, две в Санкт-Петербурге (еще 2 откроются в конце 2020 года и начале 2021 года) и одна в Тюмени.