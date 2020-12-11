В Волгоградской области выбрали лучшие социальные проекты предпринимателей

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Восемь лучших социальных проектов предпринимателей Волгоградской области представит регион на федеральном этапе всероссийского конкурса "Лучший социальный предприниматель" в Москве в феврале 2021 года. Об этом в пятницу на вручении победителям регионального этапа призов и наград сообщила председатель областного комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова.

"Восемь социальных проектов волгоградских предпринимателей стали победителями регионального тура всероссийского конкурса "Лучший социальный предприниматель", они представят регион на федеральном этапе, который состоится в феврале 2021 года", - сказала на церемонии вручении наград Быкадорова.

Она отметила, что в реестре социальных предпринимателей всего в России числится 3 тыс. человек, из них 40 - в Волгоградской области.

Один из победителей регионального этапа конкурса Вера Фролова представила на нем проект по социальному туризму. "Этот проект мы развиваем уже два года - это такие виртуальные квесты в телефоне, с помощью которых все желающие могут в увлекательной форме познакомиться с историей Волгограда, еще с тех времен, когда он назывался Царицыным. Пандемия, когда были введены ограничения, дала толчок этому направлению. Региональный центр "Мой бизнес" нам помог - сделал бесплатный сайт, а сейчас мы уже упаковали франшизу и выходим на другие регионы", - рассказала она.