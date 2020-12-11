Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 0,56-0,58%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи в течение торгов обновил рекордное значение, завершив день ростом на 0,56%, до 3276,58 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1412,88 пункта.

Курс доллара по отношению к рублю по состоянию на 19:12 мск снизился на 0,01%, до 73,03 руб., а евро - на 0,2%, до 88,46 руб.

В шестинедельной фазе роста индекс Мосбиржи преодолел уже около 20%, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "В конце недели спрос на российские активы вырос на фоне перехода нефтяных цен выше психологической отметки $50. Также покупкам способствовали относительное санкционное затишье и общее улучшение рыночного сентимента. Спрос на нефть и всю группу рисковых активов поддерживает "вакцинный" оптимизм и, в частности, новости об одобрении в США вакцины против коронавируса от Pfizer", - добавил эксперт.

Лидерами роста на сегодняшних торгах стали акции "Газпрома" (+3,32%) с обновлением пятимесячного пика на уровне 199,67 руб. на фоне новостей о прибытии трубоукладчика "Фортуна" в область достройки проекта "Северный поток - 2", рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. "Это действительно хорошая новость, учитывая, что на этой неделе были и упоминания о вероятных санкционных ужесточениях в адрес России из-за проекта и иные форматы противодействия. Бумага может подняться и к 205 руб., но с большой долей вероятности тут ожидается коррекция на 2-5%", - также пояснила она.

Среди наиболее ликвидных акций больше всех за день отступили вниз акции Ozon (-3,66%).

Прогноз на понедельник

Текущий тренд роста уже в начале будущей недели может столкнуться с очередным охлаждением риск-аппетитов, полагает Бахтин. "Речь идет не только о вирусных рисках. Нарастают риски в Европе - руководство Великобритании допустило выход из ЕС без соглашения о свободной торговле уже через 20 дней. Еще одной важной темой, за которой продолжат следить инвесторы, останется судьба нового пакета стимулов для экономики в размере более $900 млрд", - пояснил он.

Также на настроения участников торгов продолжат оказывать ключевые статистические данные. В первый торговый день будущей недели инвесторы обратят внимание на объем промышленного производства в еврозоне в октябре и ежемесячный отчет ОПЕК.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 3200-3290 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73-74,5 руб.

По мнению аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина, шансы итогового повышения цен акций в понедельник и по итогам следующей недели преобладают. Целевые уровни доллара и евро к рублю составляют 3215-3305 пунктов, а также 72,70 - 73,60 руб. и 88,20 - 89,30 руб. за доллар США и евро соответственно.