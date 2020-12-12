Более 700 грузовых машин скопилось на границе Литвы с Белоруссией и Россией

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Значительные очереди грузовых автомобилей, ожидание в которых на некоторых переходах превысит сутки, были зафиксированы в субботу на границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы.

По состоянию на 11:00 по местному времени (12:00 мск) на четырех КПП на белорусском направлении суммарно находились 466 фур. Наиболее длительное ожидание пересечения границы, которое, по прогнозу дирекции, составит 24 часа, отмечено на самом востребованном среди водителей пограничном переходе в Медининкай (направление на Минск), где находилось 326 фур.

Зафиксированы очереди и на двух из четырех переходов в Калининградскую область. На КПП в Кибартай в 14-часовой, согласно прогнозу, очереди стояли 96 фур, на КПП в Панемуне - 77 машин, которым с учетом меньшей пропускной способности этого пункта предстоит ждать пропуска 26 часов.

Традиционный рост потока машин, пересекающих границу, в декабре связан с приближением Рождества и Нового года, когда перевозчики спешат выполнить увеличивающиеся перед праздниками поручения заказчиков по доставке грузов.