Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции до 250 тыс. тонн

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции еще на 50 тыс. тонн, до 250 тыс. тонн. Соответствующий проект приказа размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <…> томаты свежие или охлажденные - 250 тыс. тонн", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, Россельхозадзор с 10 декабря запрещает ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. 15 декабря был разрешен ввоз помидоров с одного из предприятий республики. Кроме того, из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции.

10 декабря в Минсельхозе говорили о том, что представители министерства считают целесообразным рассмотреть вопрос об изменении квоты на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки. Как отмечали тогда в министерстве, в период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года из Турции было импортировано 188,97 тыс. тонн томатов, что составляет 94,49% от общего объема установленной квоты (в размере 200 тыс. тонн).